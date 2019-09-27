Летевший из Москвы пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц

Птица ударилась в лобовое стекло самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал из Москвы в Екатеринбург. Инцидент произошел в четверг, 26 сентября, однако известно о нем стало только сейчас.

«После взлета самолета, выполнявшего рейс U6-261 Москва - Екатеринбург, в лобовое стекло ударилась птица. Полет прошел в штатном режиме», - сообщили «Звезде» в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что после того как лайнер приземлился в аэропорту Екатеринбурга, его осмотрели ремонтные службы. Каких-либо повреждений выявлено не было.

Напомним, 15 августа этого года в Подмосковье произошел другой случай с участием самолета «Уральских авиалиний», связанный с птицей. Тогда лайнер, летевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей чаек во время взлета, из-за чего в его двигателе произошло возгорание. Воздушное судно совершило экстренную посадку в кукурузном поле недалеко от воздушной гавани. Человеческих жертв удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов.