В МИД РФ прокомментировали новые санкции США из-за поставок топлива в Сирию

Российский МИД резко осудил официальный Вашингтон за введение санкций против компаний, поставляющих авиационное топливо российским военнослужащим в Сирии.

Сообщение о введение новых ограничений накануне опубликовало управление по контролю за иностранными активами американского Минфина.

«США своими санкциями из-за поставок авиатоплива для российских военных в Сирии уличили себя в откровенном пособничеству терроризму», - цитирует РИА Новости сообщение российского внешнеполитического ведомства.

Российские военнослужащие – единственные представители иностранных государств, которые находятся на территории Сирии по официальному приглашению властей этой станы. Они оказывают поддержу правительственной армии и наносят удары по позициям боевиков.

Кроме того, российская сторона активно развивает и поддерживает гуманитарную миссию на освобожденной от террористов территории: раздает продовольствие, чистую питьевую воду и необходимые медикаменты.

Кроме того, российские инструкторы занимаются обучением и подготовкой сирийских спецподразделений, которые на днях продемонстрировали свою выучку.