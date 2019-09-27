СМИ назвали возможную причину исчезновения MH370

Редактор отдела безопасности журнала Flight Global Дэвид Лермонт полагает, что исчезнувший в марте 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин малайзийский Boeing 777 могли захватить. Специалист даже описал предполагаемого угонщика.

По мнению Лермонта, им мог оказаться высококвалифицированный человек, который хорошо знает данный самолет.

«Это был высококвалифицированный человек, хорошо обученный работе 777», - приводит слова Лермонта издание Express.

При технической неполадке в самолете, скорее всего, борт направился бы на диверсионный аэродром. Но вместо этого он продолжал несколько часов летать, пока вовсе не пропал без вести. Это подтверждают данные военных радаров, на экране которых борт появлялся и после того, как исчез с радаров гражданского управления воздушным движением.

Малайзийский Boeing развернулся на 180 градусов и пролетел вдоль границы между зонами, контролируемыми вооруженными силами разных стран. Никто из них не включил сигнал тревоги, так как думал, что самолет контролирует другая сторона. По мнению Лермонта, только высококвалифицированный угонщик знал это и поэтому направил лайнер в так называемые мертвые зоны управления воздушным движением. Кроме того, как предполагает эксперт, если бы самолет потерпел техническую катастрофу в воздухе, он, вероятно, упал бы в Южно-Китайском море, но все свидетельства указывают на его падение в Индийском океане. Скорее всего, самолет летел вокруг океана, пока у него не закончилось топливо.

Версия об угоне лайнера - это всего лишь одна из десятков теорий гибели самолета. Его бесследное исчезновение остается до сих пор неразгаданным. Расследование длилось долгих пять лет, но эксперты так и не смогли понять, что случилось с рейсом и где.