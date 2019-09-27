В Москве арестовали девять исламистов, собиравших деньги на теракты для ИГИЛ*

Суд в Москве заочно арестовал девять сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), которые собирали деньги для террористов в Сирии и Ираке. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ.

По версии следствия, группа была организована одним из фигурантов, который вступил в запрещенную террористическую организацию в Египте. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать пособников, желающих помогать деньгами боевикам ИГИЛ в Сирии и Ираке. Для этого радикал создал группу в одном из мобильных приложений. В нее вошло порядка 30 человек. Все желающие переводили деньги на карту организатора, а тот пересылал их боевикам. Средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки преступлений террористического характера.

Организатор устраивал личную встречу с каждым участником. Если человек подтверждал свою готовность помогать боевикам, с него бралась присяга, после чего он обязывался переводить определенную сумму каждый месяц.

Масштабные обыски и задержания проходили в Москве, Подмосковье, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Признательные показания дали несколько человек.