Пресс-секретарь Зеленского толкнула журналиста в момент обращения к президенту Украины

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста, который попытался задать вопрос главе государства. Об этом сообщил украинский журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

К публикации Ткач прикрепил снимки, на которых запечатлено, как Мендель и сотрудник охраны президента Украины отталкивают корреспондента.

«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос? Это как называться? Свобода слова?» - прокомментировал он инцидент.

Журналист напомнил, что ранее в США Зеленский говорил про «новую страну». При этом свой пост Ткач назвал «скринами из новой страны». Также он посоветовал президенту Украины начать с себя и «своим примером показывать, как нужно относиться к СМИ».