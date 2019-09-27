СМИ: российский капитан севшего на мель в Швеции судна был пьян

Результаты экспертизы подтвердили, что капитан из РФ грузового судна Baltic Carrier, был пьян. Более того, россиянин этого не отрицает.

В ночь на среду, 25 сентября, грузовое судно Baltic Carrier с российско-украинским экипажем на борту село на мель возле берега шведского города Линчепинг. На 82-метровом судне находились семь человек. Вследствие инцидента никто не пострадал, сам грузовой корабль также не получил серьезных повреждений.

Предполагалось, что происшествие могло случиться из-за того, что капитан корабля уснул. Однако шведская береговая охрана начала подозревать россиянина в том, что во время происшествия он мог быть в нетрезвом виде. Были назначены несколько экспертиз.

«Был пьян... экспертиза подтвердила. Сам этого не отрицает», - приводит РИА Новости слова источника в диппредставительстве.

Ранее в Генконсульстве РФ в шведском Гетеборге сообщили, что российский капитан задержан правоохранительными органами Швеции до 12 часов дня субботы, после этого будет решаться его судьба в суде. Это время потребовалось следствию, чтобы получить все результаты экспертиз. По словам консула-советника Надежды Прониной, при положительном результате капитану будет предъявлено обвинение в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения и в самом худшем случае «он получит полгода заключения».