Аверин обратился к фанатам после дебоша на рейсе Барнаул - Москва

Российский актер Максим Аверин прокомментировал неприятный инцидент с его участием, произошедший на борту самолета, летевшего из Барнаула в Москву. В своем Instagram он призвал подписчиков не волноваться и заявил, что у него «все хорошо».

«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!» - написал он в социальной сети.

Напомним, Максима Аверина накануне задержали в аэропорту Шереметьево. Актер, известный широкой публике по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский», буянил и нецензурно выражался на рейсе Барнаул - Москва. Аверин возвращался с гастролей, как говорят в полиции, был нетрезв и вместе со своим концертным директором затеял скандал: оскорблял стюардесс и кичился своим особым статусом. За устроенный дебош он получил штраф в размере 500 рублей.