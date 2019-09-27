«Деструктивный шаг»: Антонов прокомментировал новые антироссийские санкции США

США в очередной раз совершили деструктивный шаг, введя ограничительные меры в отношении ряда российских граждан и компаний. Такое заявление сделал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Сегодня мы увидели очередной деструктивный шаг со стороны наших американских партнеров - введены рестрикции против ряда российских граждан, компаний и судов, якобы связанных с поставками авиационного топлива нашим военным в Сирии», - сказал дипломат.

По мнению Антонова, действия американской стороны мотивированы тем, что «Вашингтон давно очень ревностно относится к абсолютно законной, а главное, успешной российской борьбе с международным терроризмом» на территории Сирии.

Посол добавил, что Россия не приемлет подобных подходов и не признает «односторонние ограничительные меры». При этом Антонов подчеркнул, что США «по-прежнему предпочитают язык санкций конструктивному диалогу и взаимодействию с РФ по важным для мировой стабильности темам».

«Примечательно, что все это происходит накануне встречи (министра иностранных дел РФ - прим. ред.) Сергея Лаврова и (госсекретаря США - прим. ред.) Майка Помпео в Нью-Йорке», - отметил Антонов.

Дипломат также сообщил: российская сторона рассчитывала на то, что главы внешнеполитических ведомств смогут в большей степени сконцентрироваться на улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном, однако вместо этого, убежден Анатолий Антонов, министрам придется «начать с обсуждения искусственно создаваемых проблем - визовой и санкционной».

Ранее стало известно, что США ввели санкции против российских компаний и граждан, задействованных в поставках авиационного топлива военнослужащим РФ в Сирии. Комментируя это, в МИД России заявили, что подобными действиями Вашингтон уличил себя «в откровенном пособничестве терроризму».