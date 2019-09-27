Генетики нашли способ продлить молодость человека

Генетиками обнаружен ген NSD1, предполагаемая мутация которого ведет к преждевременному старению. На данный момент открыто несколько десятков подобных генов. Ученые предполагают, что если такие участки генома блокировать, то возможно замедлить процессы старения и продлить жизнь.

Недавно группа голландских, британских и китайских ученых провела исследования более двух тысяч пожилых людей. Экспериментаторы соотнесли геномы стариков с внешними проявлениями возраста, зафиксированными на фотографиях. В результате они выяснили, что однонуклеотидные полиморфизмы, находящиеся в гене MC1R, связаны с внешними признаками проявления старения. И те люди, у кого есть мутантный вариант этого генома, выглядят в среднем на два года старше. Однако если человек курит, ведет нездоровый образ жизни и злоупотребляет загаром, то разница в возрасте становится гораздо заметнее.

Подобным образом может действовать мутация гена NSD1. Ученые предполагают, что если человек получил в наследство подобную мутацию сразу от двух родителей, то он стареет гораздо быстрее, сообщает Genome Biology. Сейчас ученые ищут способ «убрать» или «отключить» мутацию, не редактируя сам ген, чтобы продлить молодость человека.