Голубое небо за 300 долларов: в КНДР запустили в производство собственный смартфон

Премьера новейшего смартфона производства КНДР состоялась на 15-й Пхеньянской международной осенней выставке товаров. Гаджет называется «Пхурын ханыль», что в переводе на русский означает «Голубое небо».

Новинку запустили в производство всего неделю назад и уже сейчас эксперты говорят о ней, как о прорывной модели для корейского внутреннего рынка. Инновационный телефон обладает шестидюймовым сенсорным экраном и оборудован четырьмя камерами. Объем памяти у «Голубого неба» 64 мегабайта.

Новичок может похвастать современными функциями, которые присущи его «старшим братьям» иностранного производства: распознаванием лица, разблокировкой по отпечатку пальца и управлением приложениями при помощи жестов.

Купить корейский смартфон можно за 290 долларов, но не всем, а только жителям страны, сообщает ТАСС. Продавцы фиксируют паспортные данные покупателей и закрепляют устройство за конкретным человеком, проживающим на территории КНДР.

Пхеньянской осенней выставке товаров принимают участие 165 компаний из семи зарубежных стран, включая Россию и Китай.