США направят новую батарею комплексов Patriot в Саудовскую Аравию

Соединенные Штаты направят в Саудовскую Аравию дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Такое решение принято в связи с атакой на нефтяные объекты королевства в начале сентября.

Из США в Саудовскую Аравию также поступят радары Senitel и перебросят 200 военнослужащих. По словам представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, развертывание сил усилит безопасность самой страны и американских войск в регионе.

Кроме того, рассматривается отправка в Саудовскую Аравию еще двух батарей Patriot и противоракетного комплекса THAAD. Глава Пентагона Марк Эспер одобрил эту идею, однако окончательное решение еще не принято. В США ожидают, что другие страны региона тоже внесут свой вклад в укрепление обороны Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.