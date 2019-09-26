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Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке в Барнауле

Тамара Астапенкова
09:41 26.09.2019
У самолета, вылетевшего из Вьетнама, загорелась стойка шасси.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Воткинск онлайн, vk

Все пострадавшие, находившиеся в больнице после жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, отправлены на амбулаторное лечение. Госпитализирована только одна женщина, которой поставлен предварительный диагноз «ушиб почки».

Ранее сообщалось, что в общей сложности из-за инцидента с самолетом, летевшим из Вьетнама, пострадали 56 человек. Сообщалось также, что три человека попали в больницы, еще 18 находились на осмотре у врачей.

Авиапроисшествие случилось в Барнауле в 21:13 по местному времени (17:13 по Москве). Пассажирский самолет компании Azur Air при заходе на посадку коснулся полосы, его сильно затрясло, после чего воздушное судно вновь начало набирать высоту. В салоне запахло гарью. Приземлиться Boeing 767-300 удалось только со второй попытки. Сотрудники экстренных служб за считаные минуты потушили загоревшуюся стойку шасси и эвакуировали людей по надувным трапам.

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