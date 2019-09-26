Следственный комитет РФ возбудил дело против ветерана СС и латвийского политика Лациса

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Реабелитация нацизма»).

Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в 2017 году Лацис переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины», в которой одобрил карательную активность военнослужащих СС на оккупированных во время Второй мировой войны территориях Белоруссии, а также Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

«Таким образом, автор оправдывает военные преступления против мирного населения, совершенные входившими в состав Латышского легиона СС полицейскими батальонами», - заявила представитель СК РФ.

По версии следствия, политик собирался сформировать в обществе представление о непричастности бойцов Латышского легиона СС к преступлениям, факт совершения которых был установлен Международным военным трибуналом, для того чтобы вывести Латышский легион СС из-под ответственности норм трибунала.