Названа возможная причина пожара в московском хостеле

Возможной причиной пожара в хостеле, который расположен на территории Измайловского кремля в Москве, могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.

В ночь на четверг, 26 сентября, произошло возгорание на общей площади около восьми квадратных метров в шестиэтажном здании «Вернисаж», на первом этаже которого расположены павильоны, а на следующих этажах - хостелы.

Пожар удалось ликвидировать около 03:38 утра. Были спасены 15 человек. Девять отравились продуктами горения, двум пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, семеро отвезены в городские больницы. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.