В ЕС назвали помощь Украине беспрецедентной

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что Украина получила самый большой пакет поддержки в истории ЕС. Дипломат считает, что помощь оказана беспрецедентная и связана с прогрессом в проведении Киевом реформ.

«Поддержка Украины со стороны ЕС беспрецедентна. За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Евросоюза», - сказала Косьянчич.

Она уточнила, что в виде субсидий и займов европейские финансовые учреждения мобилизовали для украинских реформ более 15 миллиардов евро, передает РИА Новости. Косьянчич добавила, что в эти цифры не входит помощь отдельных стран-членов ЕС, которую они оказывали Украине в рамках двусторонней поддержки.

Представитель дипслужбы отметила, что за последние пять лет общий объем макрофинансовой помощи составил 3,3 миллиарда евро. Она добавила, что так ЕС не помогал ни одной стране, не входящей в союз, пишет сайт «Комсомольской правды».