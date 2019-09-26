Народный артист СССР Олег Басилашвили отмечает юбилей

Солидную дату сегодня отмечает народный артист СССР, завоевавший не только любовь зрителей, но еще и неофициальный статус самого интеллигентного актера страны. Олегу Басилашвили исполнилось 85 лет.

Потомок знатного грузинского рода, Басилашвили, вопреки мнению семьи, выбрал сцену и доказал, что именно это его призвание.

Его роли в «Вокзале для двоих», «Служебном романе» и «Осеннем марафоне» стали классикой. Образы обаятельных негодяев он воплощал настолько точно, что в него влюблялись женщины всей страны. Массу возможностей для реализации дал и родной Большой драматический театр в Санкт-Петербурге, где Басилашвили служит уже 60 лет.

«Какая я легенда? Обычная рабочая лошадь, работавшая всю жизнь с 1952 года. Я недавно пересекал Невский проспект на такси и подумал, что я ни разу ни в одном кафе не был. Все время только театр, телевидение, радио, дом», - рассказал «Звезде» именинник.

Сейчас актер готовится к очередной премьере - спектаклю «Палачи», поставленному специально для него. Бенефиса и поздравительных речей на сцене не будет. Басилашвили не любит праздновать день рождения публично. Он вообще уехал из Петербурга, чтобы отметить дату только в кругу семьи.