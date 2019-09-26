Мама «девочки-бэтмена» рассказала о предстоящем лечении

В Россию на лечение прилетела маленькая американка Луна Феннер, которую знают во всем мире как «девочку-бэтмена» из-за огромного родимого пятна на лице, напоминающего маску знаменитого героя из комиксов.

Известно, что у Луны редкое заболевание - меланоцитарный невус, который невозможно разглядеть на УЗИ во время беременности матери. После рождения малышку обследовали. Она оказалась полностью здоровой, но врачи сказали, что родимое пятно останется на всю жизнь. Они опасались, что невус может переродиться в рак кожи.

В США доктора предложили сделать Луне более 80 лазерных операций стоимостью полмиллиона долларов. Процедуры пришлось бы делать в течение четырех лет. Родители девочки опасались, что для нее подобное лечение станет огромным стрессом. К тому же найти такую огромную сумму на лечение для них не представлялось возможным. Российские доктора предложили другой, более щадящий метод лечения, который еще и значительно дешевле.

«Доктор из Краснодара связался со мной и показал очень хорошие результаты, которые дает его процедура. Поэтому мы и решили прилететь на лечение сюда», - рассказала мать Луны Кэрол Феннер.

В Краснодаре Луне планируют провести от шести до восьми операций, каждая стоимостью около 25 тысяч долларов. По словам специалистов, лечение в общей сложности займет примерно год. После всех процедур и операций от пятна не останется и следа.