Трамп призвал Зеленского «продолжать прогресс» в отношениях с РФ

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским отметил прогресс в отношениях между Киевом и Москвой и призвал лидера Украины продолжать в том же духе.

«Удалось добиться определенного прогресса с Россией, большой прогресс был достигнут. Продолжайте в том же духе», - сказал Трамп Зеленскому.

При этом американский лидер добавил, что он верит в желание президента РФ Владимира Путина «что-то сделать» для улучшения отношений России и Украины.

«Я надеюсь, что Вы сможете встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», - подчеркнул Трамп.

Трансляцию встречи президентов Украины и США вел телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время переговоров с Дональдом Трампом на полях ГА ООН в Нью-Йорке пригласил американского лидера на Украину, аргументируя это тем, что предшественники президента США на визит в Незалежную времени не находили. Трамп, в свою очередь, заявил, что постарается это сделать.