Зеленский раскрыл детали беседы с Лавровым
Сергей Лавров сообщил Владимиру Зеленскому о желании Москвы как можно скорее завершить конфликт в Донбассе.
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, GGloballookpress
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
По словам украинского лидера, российский министр сообщил ему о желании Москвы как можно скорее завершить конфликт в Донбассе. Также Лавров поздравил Зеленского с обменом заключенными.
Президент Украины, в свою очередь, сказал руководителю МИД России, что официальный Киев делает все для достижения мира на территории Донбасса.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Лаврова и Зеленского состоялся краткий контакт на приеме в честь глав делегаций, организованном от имени американского лидера Дональда Трампа.
Стоит отметить, что Сергей Лавров пока никак не прокомментировал эти сообщения.