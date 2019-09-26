Зеленский раскрыл детали беседы с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

По словам украинского лидера, российский министр сообщил ему о желании Москвы как можно скорее завершить конфликт в Донбассе. Также Лавров поздравил Зеленского с обменом заключенными.

Президент Украины, в свою очередь, сказал руководителю МИД России, что официальный Киев делает все для достижения мира на территории Донбасса.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Лаврова и Зеленского состоялся краткий контакт на приеме в честь глав делегаций, организованном от имени американского лидера Дональда Трампа.

Стоит отметить, что Сергей Лавров пока никак не прокомментировал эти сообщения.