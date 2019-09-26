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Пассажир рассказал о первых минутах после экстренной посадки Boeing в Барнауле

Роман Захаров
07:43 26.09.2019
По словам очевидца, эвакуация из аварийно приземлившегося авиалайнера прошла успешно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда

Во время аварийной эвакуации из самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула у людей была паника, однако все прошло успешно. Об это «Звезде» рассказал один из пассажиров авиалайнера Антон Булатов.

«Людей начали выгонять на улицу после того, как самолет совершил аварийную посадку. Были видны машины аварийных служб в иллюминаторы. У пассажиров началась паника. Но все прошло успешно, все выгрузились», - сообщил очевидец.

Ранее стало известно, что в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку из-за загоревшейся стойки шасси Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Вьетнама. По словам пассажиров, весь полет проходил в штатном режиме, но во время приземления, после того как лайнер уже коснулся ВПП, его сильно затрясло, а затем он вновь начал набирать высоту. В салоне запахло гарью. Посадить самолет удалось только со второй попытки.

Всего на борту Boeing находились 349 человек, из них 10 членов экипажа. Во время ЧП пострадали, по последним данным, 56 человек.

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