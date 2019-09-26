Никому не нужны: под Архангельском бросили контактный зоопарк
Местные жители ищут кому пристроить брошенных животных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Архангельской области в поселке Октябрьский хозяева контактного зоопарка бросили своих животных на произвол судьбы. В населенный пункт приехала на гастроли «Выставка пушистиков», но когда срок аренды помещения истек, хозяева бросили своих питомцев и исчезли.
В результате кролики, еноты, попугаи, питон и обезьяна целую неделю страдали без еды и воды. Их начали подкармливать местные жители. Но постоянно содержать зоопарк у них нет возможности. Сейчас они ищут куда бы пристроить бесхозных зверей.
Ранее в челябинском контактном зоопарке нашли погибшими десять животных, среди которых были грызуны и гуси. По факту гибели птиц и зверей было возбуждено уголовное дело.