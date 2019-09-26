Никому не нужны: под Архангельском бросили контактный зоопарк

В Архангельской области в поселке Октябрьский хозяева контактного зоопарка бросили своих животных на произвол судьбы. В населенный пункт приехала на гастроли «Выставка пушистиков», но когда срок аренды помещения истек, хозяева бросили своих питомцев и исчезли.

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В результате кролики, еноты, попугаи, питон и обезьяна целую неделю страдали без еды и воды. Их начали подкармливать местные жители. Но постоянно содержать зоопарк у них нет возможности. Сейчас они ищут куда бы пристроить бесхозных зверей.

Ранее в челябинском контактном зоопарке нашли погибшими десять животных, среди которых были грызуны и гуси. По факту гибели птиц и зверей было возбуждено уголовное дело.