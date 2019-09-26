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Жесткая посадка в Барнауле: число пострадавших выросло до 56

Тамара Астапенкова
06:53 26.09.2019
У летевшего из Вьетнама лайнера загорелась стойка шасси.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Подслушано Барнаул, vk

В аэропорту города Барнаул Boeing 767-300 совершил жесткую посадку из-за загоревшейся стойки шасси. По словам пассажиров весь полет проходил в штатном режиме. Паника началась после того, как лайнер при заходе на посадку коснулся полосы, его сильно затрясло, а затем он вновь начал набирать высоту. В салоне запахло гарью. Приземлиться удалось только со второй попытки.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет компании Azur Air летел из Вьетнама. Инцидент случился примерно в 21:13 по местному времени (17:13 по Москве). Всего на борту находились 349 человек, из них 10 членов экипажа.

Прибывшие на место происшествия пожарные за считанные минуты потушили загоревшуюся стойку шасси и эвакуировали людей по надувным трапам. При этом многие даже не успели взять с собой теплые вещи и бежали по взлетной полосе в шортах и футболках. На данный момент сообщается, что число пострадавших во время инцидента с Boeing выросло до 56 человек.

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