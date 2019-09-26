Жители Владивостока получили почти 10 миллионов рублей компенсации после паводка

Пострадавшие от паводка после ливневых дождей в августе этого года жители Владивостока получили из резервного фонда городского бюджета компенсации на общую сумму более чем на 9,8 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

«Всего с начала работы специальной комиссии в администрацию поступило и было рассмотрено 864 заявления от пострадавших… Общая сумма выплат составила 9 млн 817 тыс. рублей», - проинформировала городская администрация.

При этом в сообщении отмечается, что прием заявлений продолжается.

В июле и августе сильные ливни вызвали мощный паводок в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В результате буйства стихии пострадали множество населенных пунктов, в том числе город Владивосток.