Есть пострадавшие: ночью в Москве горел хостел

В ночь со среды на четверг, 26 сентября, в Москве на Измайловском шоссе произошло возгорание в отдельно стоящем административном здании на общей площади около 8 квадратных метров. Горел хостел.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 03:38 ликвидировать загорание», - говорится в сообщении МЧС России.

В ходе ликвидации пожара, были спасены пятнадцать человек. Но есть девять пострадавших. Двоим оказана медицинская помощь на месте, семь отвезены в больницы города. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. У нее кома III степени.