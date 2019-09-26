Кадетам и юнармейцам вручили знаки «Юный защитник Отечества»

В Москве в здании Совета ветеранов военной контрразведки кадетов и юнармейцев наградили знаками «Юный защитник Отечества». Знак появился в этом году, он вручается по представлению ветеранских организаций за особые заслуги в кадетском и юнармейском движениях, хорошую учебу, общественную работу, дисциплину.

Перед самим награждением прошла небольшая лекция, посвященная истории создания военной контрразведки. Кадеты и юнармейцы возложили цветы к памятнику российскому революционеру, основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. После этого собравшиеся прошли в здание, где состоялся показ фильма «Военная контрразведка. Страницы истории».

Затем 12 кадетам школы № 1231 имени В.Д. Поленова и трем юнармейцам вручили почетные символы. Среди награжденных была шестилетняя девочка. Она получила знак за заслуги в юнармейском движении. Директора школы и троих воспитателей также не оставили без внимания. Им вручили грамоты и книги «100 лет Военной контрразведке». После этого участники собрания прошли в Зал боевой славы и сфотографировались с ветеранами военной контрразведки.