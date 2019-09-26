Россияне отказываются от заготовок на зиму

С каждым годом все меньше жителей России заготавливают на зиму овощи, фрукты и ягоды со своих огородов. Согласно последнему исследованию, домашними заготовками занимаются только треть россиян.

Опрос холдинга «Ромир» в 2019 году показал, что дачи и приусадебные участки есть у 43% респондентов и у 89% из них имеется собственный огород. Из владельцев огородов заготовки на зиму делают 86%.

«В пересчете на все население страны получается, что ровно треть россиян (33%) занимается домашними заготовками на зиму. Этот показатель является самым низким за всю историю наблюдения: в 2015 году 47% делали домашние заготовки, а в 2011 году - половина опрошенных», - сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Президент «Ромира» Андрей Милехин назвал одной из причин снижения интереса к заготовкам развитие торговли. По его словам, это «позволяет снимать поведенческую тревожность».

Опрос холдинга проводился среди полутора тысяч россиян от 18 до 60 лет и старше. Респонденты проживают в городах и сельской местности во всех федеральных округах России.