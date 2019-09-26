Из князи в грязи: водитель Lamborghini не пропустил скорую в Москве

В Москве водитель элитного спортивного автомобиля не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала на вызов. Все произошла примерно в час ночи на Волоколамском шоссе.

Трасса была практически пустой, и у водителя желтой Lamborghini имелась возможность мгновенно перестроиться в правый ряд, однако человек за рулем шикарного авто почти минуту делал вид, что не замечает машины со включенным спецсигналом и проблесковым маячком.

Через некоторое время водитель все же уступил дорогу. Этим инцидентом уже заинтересовались в столичном ГИБДД. Сейчас там изучают видеозапись и устанавливают личность владельца Lamborghini. Ему грозит штраф и лишение прав на срок от трех месяцев до года.