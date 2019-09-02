Филиал Пансиона воспитанниц Минобороны открыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге 2 сентября открывается филиал Пансиона воспитанниц Минобороны, который расположен в потрясающе красивом месте, в дельте Невы, на острове Бычий. Это уникальный комплекс с учебными, спортивными и жилыми корпусами на 560 мест.

В первый учебный год набрали 240 девочек со всей страны, большинство которых - из семей военнослужащих.

Помимо обязательных дисциплин, в Пансионе разработана уникальная система дополнительного образования: от бальных танцев и фехтования до театрального искусства и верховой езды.