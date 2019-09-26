Холода заставили россиян больше тратить на онлайн-развлечения

Наступившие осенние холода заставили многих россиян больше времени проводить дома, за экраном телевизора. Об этом красноречиво свидетельствует опубликованная статика покупки онлайн-развлечений и платы за просмотр сериалов. В сентябре этого года сумма увеличилась более чем в половину, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В сентябре 2019 года прирост по сегменту онлайн-подписок составил 69,7%, а размер среднего чека увеличился на 65,3%. Выросли и продажи билетов в кино. Общая сумма потраченных на эту статью расходов средств пользователей в сентябре увеличилась на 30,1% по сравнению с сентябрем 2018», - сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования платежного сервиса QIWI.

В исследовании отмечается, что прирост в сегменте цифрового контента и развлечений составил 45%, а средний чек потребителей онлайн-контента увеличился на 5%.

По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что холодная погода способствует к увеличению времени, которое россияне посвящают потреблению онлайн-контента.

На руку потребителю играет и тот факт, что сегодня получить доступ к различным медиа-ресурсам можно с любого гаджета и в любое время суток.