Олег Басилашвили отмечает 85-летний юбилей

Народный артист СССР Олег Басилашвили 26 сентября отмечает юбилей. Легенде российского театра и кинематографа исполняется 85 лет.

Потомок знатного грузинского рода Басилашвили родился в Москве и окончил Школу-студию МХАТ. С 1959 года актер служит в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Басилашвили сыграл более сотни ролей в фильмах, многие из которых стали классикой. Наибольшую известность артисту принесли кинокартины «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова, «Курьер» Карена Шахназарова и «Осенний марафон» Георгия Данелии.

Сейчас Басилашвили готовится к очередной премьере – спектаклю «Палачи», поставленному специально для него.

«Какая я легенда? Обычная рабочая лошадь, работавшая всю жизнь с 1952-го года. Я недавно пересекал Невский на такси и подумал - я же ни разу ни в одном кафе не был. Все время только театр - телевидение - радио – дом», - рассуждает о себе актер.

Бенефиса и поздравительных речей на сцене не планируется. Басилашвили не любит отмечать свой день рождения публично и на свой юбилей уехал из Санкт-Петербурга, чтобы побыть в кругу семьи.