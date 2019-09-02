Борисов назвал возможную причину взрыва на полигоне под Северодвинском

Авария на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошла во время работы над новой техникой. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски», - сообщил он.

Кроме того, Борисов в интервью «Ведомостям» опроверг слухи о том, что из-за полученного облучения здоровью пострадавших и работавших с ними врачей якобы что-либо угрожает.

Авария на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области произошла 8 августа. Во время испытаний произошел взрыв и возгорание. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое пострадали.

Как заверил Владимир Путин, угрозы повышения радиационного фона после трагедии в Северодвинске не существует.