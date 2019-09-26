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Лавров и Гутерреш обсудили создание конституционного комитета Сирии

Анна Касаткина
04:52 26.09.2019
Министр иностранных дел РФ и генсек ООН встретились 25 сентября.
Лавров и Гутерреш обсудили создание конституционного комитета Сирии
© Фото: Muhmmad Al-Najjar Sopa Images globallokpress

Формирование конституционного комитета САР обсудили на переговорах глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Встреча прошла в закрытом формате.

Лавров и Гутерреш побеседовали 25 сентября в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Генсек встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и обсудил создание конституционного комитета в Сирии, а также последнее развитие событий в ряде региональных кризисов», - цитирует сообщение организации РИА Новости.

Уточняется, что переговоры прошли в закрытом от прессы формате.

О создании конституционного комитета САР Гутерреш объявил 23 сентября. По его словам, работа комитета начнется в Женеве в ближайшее время.

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