Лавров и Гутерреш обсудили создание конституционного комитета Сирии
Министр иностранных дел РФ и генсек ООН встретились 25 сентября.
© Фото: Muhmmad Al-Najjar Sopa Images globallokpress
Формирование конституционного комитета САР обсудили на переговорах глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Встреча прошла в закрытом формате.
Лавров и Гутерреш побеседовали 25 сентября в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Генсек встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и обсудил создание конституционного комитета в Сирии, а также последнее развитие событий в ряде региональных кризисов», - цитирует сообщение организации РИА Новости.
Уточняется, что переговоры прошли в закрытом от прессы формате.
О создании конституционного комитета САР Гутерреш объявил 23 сентября. По его словам, работа комитета начнется в Женеве в ближайшее время.