Исторические кадры: видео прибытия экспедиции корабля «Союз МС-15» на МКС

Экипаж МКС тепло приветствовал новую экспедицию из трех астронавтов, прибывшую на станцию 26 сентября. На опубликованных кадрах видно, как космонавты обнимают друг друга в невесомости.

Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый гражданин ОАЭ в космосе Хаззаа аль-Манусри доставил на станцию российский корабль «Союз МС-15». С начала года полет впервые прошел по укороченной схеме – стыковка со станцией началась менее, чем через шесть часов после старта. «Союз МС-15» совершил свершил всего четыре витка вокруг Земли и пошел на сближение.

Между стыковкой и открытием люков около двух часов ушло на технические моменты и затем космонавты смогли взойти на станцию. Теперь на МКС находятся сразу девять человек – это больше, чем когда-либо за последние четыре года.

Основная экспедиция проведет на орбите 187 дней. В этот срок запланировано выполнить около полусотни научных экспериментов, три из которых проводятся в космосе впервые.