Власти Сирии показали журналистам подземные тюрьмы боевиков

Небольшой город Суран, что на севере Сирии, в эти дни стал местом паломничества мировой прессы. В населенном пункте работает пункт пропуска, через который возвращаются беженцы из провинции Идлиб.

Люди наконец оказались в родных местах, которые были освобождены правительственной армией при поддержке российских военнослужащих. На КПП с сирийцами беседуют репортеры ведущих изданий.

«Я очень, очень рад вырваться из того ада, в котором я и моя семья находилась. Не представляете, как на нас смотрели боевики. Мы для них были словно собаки. Они знали, что мой сын служит в сирийской армии, поэтому к нам постоянно придирались. Чтобы я смог уехать, и вывезти свою семью, мне пришлось отдать все деньги, которые у нас были», - рассказывает иностранным журналистам беженец по имени Имад.

Всего более полусотни представителей зарубежных СМИ торопятся опросить как можно больше людей, а вот на просьбу ответить на любой вопрос от российских журналистов, западные репортеры отвечают отказом или вовсе его игнорируют. К тому что на Западе не принято замечать позитивных тенденций в Сирии, уже все привыкли. Ясность внес греческий корреспондент, который рассказал, что за интервью российскому телеканалу на родине можно лишиться работы.

«Вы знаете, как вам сказать - конечно, определенное давление на СМИ и редакционную политику есть. Ну не случайно, что американский посол, который был в Киеве, сейчас работает в Афинах и он очень активный. Старается отчуждать Грецию от России. Это нормальная конкуренция и борьба. Кого-то увольняют, кого-то нет», - замечает журналист Афанасий Геринус.

Из Сурана колонна с журналистами выдвигается в освобожденный месяц назад Хан-Шейхун. В городе сложилась очень непростая гуманитарная обстановка. Впрочем, глава администрации города рассказывает о восстановлении мирной жизни. Силами ЦПВС и военнослужащих подразделения военной полиции ВС России уже проведена акция по выдаче продовольствия нуждающимся жителям.

Корреспондентам западных изданий демонстрируют подземные пещеры в которых размещались вооруженные отряды террористов, а также были оборудованы помещения для производства беспилотников. Здесь же, под замком содержали мирных жителей.

Судя по внутреннему убранству подземных казиматов, террористы покидали их в спешке. Всюду разбросаны их личные вещи и оружие, в том числе дорогостоящие ракетные комплексы «Tow». Ответа на вопрос о том, как они вообще здесь оказались, по-прежнему нет. Часть пещер еще не обследована саперами, поэтому углубляться в их лабиринты нельзя.

Власти Сирии рассчитывают на объективность прессы, которая должна показать, как на самом деле обстоят дела в арабской республике, которая в эти дни абсолютно открыта миру.