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США ввели новые санкции против Китая

Ян Брацкий
03:06 26.09.2019
Под ограничения попали китайские корпорации, которые были замечены в сотрудничестве с Ираном.
США ввели новые санкции против Китая
© Фото: guenter Fischer, globallookpress

Официальный Вашингтон вводит новые санкции против китайских компаний из-за их сотрудничества с Ираном. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть временную торговую сделку с Китаем, но при условии достижения широких договоренностей. Американский президент добавил, что его интересуют те временные договоренности, которые помогли бы разрядить обстановку в «торговой войне» между США и КНР, а также снять взаимные ввозные пошлины.

Тогда же сообщалось о том, что США решили отложить по просьбе Китая введение пошлин на их товары объемом 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября. При этом в конце августа Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая в ответ на увеличение китайской стороной тарифов на американские автомобили

На фоне очередного обострения американо-китайских отношений из-за Ирана, Тегеран анонсировал проведение совместных военно-морских учений в Оманском заливе с Россией и Китаем. Об этом на прошлой неделе заявил глава департамента генштаба ВС страны по международным вопросам Кадир Незами.

Маневры должны пройти в северной части Индийского океана и в Оманском заливе. По словам Незами, они были задуманы с различными целями, одной из которых стал обмен опытом.

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