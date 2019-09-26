Трамп согласился рассекретить первый разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп готов представить стенограмму первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в апреле. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам участия в 74-й Генассамблее ООН.

«Я и другую запись опубликую, если это важно для вас», - заявил глава Соединенных Штатов, ссылаясь на обнародованную Белым домом стенограмму разговора с Зеленским 25 июля.

При этом он отметил, что идея публикации расшифровок ему не нравится. По словам Трампа, звонящие президенту США могут почувствовать себя «нелепо», узнав, что разговоры стали доступны «лживым СМИ».

«Так дела не делаются, необходимо, чтобы собеседники чувствовали себя комфортно», - цитирует ТАСС американского лидера.

Белый дом опубликовал расшифровку переговоров Трамп и Зеленского 25 сентября. Этого требовал главный оппонент президента США на выборах Джо Байден – он заявил, что Трамп оказывал давление на украинского коллегу, призывая открыть расследование против сына Байдена. В Палате представителей Конгресса в связи с этим начали процедуру импичмента Трампа.