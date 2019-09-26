Власти Норвегии эвакуируют население из-за пожара на российском траулере

На горящем в порту норвежского Тромсе российском траулере «Бухта Наездник» может в любой момент взорваться цистерна с аммиаком. Как сообщают местные спасатели, пожар вышел из-под контроля.

Сейчас они рассматривают два варианта дальнейших действий: первый - создать вокруг судна трехсотметровую безопасную зону, или затопить траулер, чтобы потушить пожар.

Все 29 членов экипажа траулера живы, 12 из них находятся в больнице, остальных временно разместили на территории Университетского госпиталя. Также власти экстренно эвакуируют жителей ближайшего района.

Огонь на траулере вспыхнул накануне вечером. Возгорание произошло на палубе, но огонь быстро перекинулся на жилые отсеки. Основная версия случившегося нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, во время которых вспыхнуло гидравлическое масло.