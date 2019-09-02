В Джорджии объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Джорджия Брайана Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах в связи с надвигающимся ураганом «Дориан» пятой категории. Об этом он заявил в Twitter.

По его словам, все ресурсы штата должны быть использованы для содействия эвакуации. Эвакуация начнется в полдень 2 сентября.

«Люди, проживающие восточнее дороги I-95 в округах Чатем, Брайан, Либерти, Макинтош, Глинн и Камден, должны в обязательном порядке эвакуироваться с 12.00 (19.00 мск) в понедельник», - указал Кемп.

Губернатор предостерег, что поваленные деревья и нарушенные ЛЭП, подтопления поставят под угрозу автодороги и мосты на побережье Джорджии. Поэтому большинство жителей этих территорий могут оказаться в полной изоляции, если не поторопятся покинуть свои дома.

Режим ЧС действует в Джорджии, Флориде, Северной и Южной Каролине. Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Дориан» усилился до максимальной (пятой) категории и находится в 250 км от города Уэст-Палм-Бич, двигаясь от востока к западу со скоростью 2 м/с. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, максимальная скорость ветра в зоне стихии составляет более 82,7 м/с.

Ранее «Дориан» обрушился на Багамские острова и превратил их в огромную зону бедствия. Устрашающие кадры публикуют местные жители в соцсетях. Потоки воды затапливают дома и улицы, сильнейший ветер гнет деревья и даже переворачивает машины.

По словам президента США Дональда Трампа, ураган может стать самым мощным за последние десятилетия. По этой причине американский лидер отменил визит в Польшу на торжества по случаю годовщины начала Второй мировой войны.