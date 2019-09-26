Мадуро опубликовал видео прогулки по Красной площади

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеоролик с Красной площади. В нем он обратился в венесуэльцам и рассказал об итогах своей поездки в Москву.

На видео венесуэльский лидер шагает по ночной площади в сопровождении нескольких человек. Мадуро замечает, что температура воздуха составляет всего около трех градусов тепла. После он сообщает о том, что вместе с президентом Владимиром Путиным утвердил соглашение о сотрудничестве двух стран, и благодарит его и всю Россию. По словам Мадуро, он уезжает на родину «счастливым».

Главы России и Венесуэлы встретились в Кремле 25 сентября. На переговорах Путин заявил о поддержке Россией легитимной власти в латиноамериканской стране. Он также оценил военно-техническое сотрудничество двух государств.