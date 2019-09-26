В Росстандарте назвали процент фальсификата на российских АЗС

Около 9 процентов автомобильного горючего на российском рынке является фальсификатом. Такие данные озвучили эксперты Росстандарта по итогам массовых поверок качества бензина с начала этого года.

По подсчетам специалистов, ежегодно через сеть автозаправочных станций продается шесть миллионов тонн суррогата. При этом, весь рынок поддельного моторного топлива достигает 65 миллионов тонн, сообщают «Известия».

Проведенные федеральным агентством проверки показали, что на 81 из 920 проверенных на 24 сентября АЗС заливаю бензин и дизель, не соответствующие стандартам качества.

«Росстандарт проводит плановые проверки, с предварительным уведомлением того, кого он будет проверять. Соответственно, 9% нарушителей - это АЗС, которые, даже зная о ревизии, не могут к ней подготовиться и оперативно исправить недостатки», - сообщил президент РТС Евгений Аркуша.

Чаще всего на продаже сомнительного горючего попадаются независимые АЗС (13%), сетевые «грешат» в 2,5 раза реже (5%). Но даже такие показатели лучше аналогичных замеров пятилетней давности, когда фальсификат сбывали на каждой пятой российской автозаправке.

Вскоре контролеры приступят к внеплановым проверкам автозаправок и статистические показатели могут существенно измениться в худшую сторону, опасаются в Российском топливном союзе.