Неизвестный расстрелял соседей по общежитию в Москве

Неизвестный мужчина строил стрельбу в общежитии. Инцидент произошел в Москве на улице Красного Маяка. В результате конфликта есть пострадавшие. Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, члены которой устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев.

«В общежитии по адресу ул. Красного Маяка, дом 26, произошла стрельба из травматического оружия. Пострадали минимум три человека. Причина конфликта устанавливается», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить местонахождение предполагаемого стрелка и принимают все необходимые к его задержанию меры. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.