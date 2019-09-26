В России вновь разрешат строить пятиэтажные школы

В России снова можно будет строить школы в пять этажей. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

В Минстрое решили смягчить требования к этажности школ. Ранее здания выше четырех этажей нельзя было возводить из соображений безопасности.

«Предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ», - сказал Якушев во время заседания коллегии Минстроя по реализации нацпроекта «Жилье и доступная среда», которое транслировалось на Facebook.

По словам министра, проектирование пятых этажей предусмотрели с учетом требований безопасности. Также теперь можно размещать актовые залы на третьем этаже вместо не выше второго ранее. Новые правила вступят в силу спустя полгода, уточнил глава Минстроя.