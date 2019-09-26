Дебош над облаками: в «Аэрофлоте» раскрыли подробности инцидента с нетрезвыми пассажирами

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали инцидент с двумя пассажирами на борту рейса Барнаул-Москва. Как сообщили «Звезде», во время полета двое мужчин, которые находились в бизнес-классе, начали вызывающе себя вести и хамить членам экипажа.

«Мужчины вели себя крайне вызывающе и проявляли неуважение к экипажу и другим пассажирам, нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников», - рассказала в телефонной беседе сотрудник пресс-службы «Аэрофлота» Вера Абанина.

На поведение нетрезвых попутчиков начали обращать внимание другие пассажиры, которые сочли такое поведение возмутительным. Однако критика со стороны ни к чему не привела и дебоширы продолжили кричать и ругаться.

«На устные и письменные предупреждения экипажа мужчины не реагировали. По прибытии в Шереметьево они были переданы сотрудникам полиции», - добавила представитель авиакомпании.

Имена буянов не раскрываются, но по данным некоторых СМИ, одним из «отличившихся» мог быть Заслуженный артист России Максим Аверин. В отделении полиции, куда предположительно доставили звезду телеэкрана, на него составили протокол об административном правонарушении.

Возмутителю спокойствия пассажиров грозит штраф и двухнедельный административный арест.