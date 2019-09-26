Летевший в Киргизию самолет экстренно сел в Самаре

Лайнеру пришлось сесть, так как ребенок на борту почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в больницу Самары с диагнозом ОРВИ. В 22.55 (21.55 мск) самолет продолжил полет, сообщает РИА Новости.

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