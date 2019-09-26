Летевший в Киргизию самолет экстренно сел в Самаре
Один из пассажиров почувствовал себя плохо.
© Фото: Международный аэропорт Курумоч (Kurumoch International Airport), Facebook
В аэропорту Самары экстренно приземлился самолет. Причиной стало плохое самочувствие ребенка на борту.
Инцидент произошел в 21.50 по местному времени (20.50 мск). Рейс совершался из аэропорта Жуковский в киргизский Ош.
Лайнеру пришлось сесть, так как ребенок на борту почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в больницу Самары с диагнозом ОРВИ. В 22.55 (21.55 мск) самолет продолжил полет, сообщает РИА Новости.