Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал прозорливым предложение Иосифа Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Об этом глава МИД рассказал в интервью изданию «Коммерсант», комментируя недавний скандал с невыдачей виз представителям российской делегации. Лавров допустил вероятность того, что рано или поздно будет поднят вопрос о штаб-квартире организации и ее месте расположения.

«Когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии», - сказал Лавров.

Ранее стало известно об отказе США выдать визы участникам российской делегации на 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. На этом фоне в Совете Федерации и Госдуме предложили рассмотреть вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из США.

Также под сомнение была поставлена способность официального Вашингтона проводить международные мероприятия.