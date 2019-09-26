«Всегда полный сочувствия»: депутат Европарламента рассказал, каким запомнил Жака Ширака

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани рассказал, каким он запомнил бывшего лидера страны Жака Ширака. По словам чиновника, которые цитирует «360», он был любимым президентом простых людей.

Экс-министр транспорта Франции выделил три вещи, которые особенно ассоциируются с бывшим президентом Франции.

Во-первых, Ширак был достаточно сильным национальным лидером, чтобы противостоять исходящим угрозам, в частности, он мог сказать «нет» Соединенным Штатам Америки, если действия Вашингтона разнились с его внутренней убежденностью в правоте.

Во-вторых, Ширак закрыл национальную военную службу, остановив устоявшееся правило об обязательной службе в вооруженных силах.

В-третьих, Ширак переписал Конституцию, изменив срок президентства с семилетнего до пятилетнего.

Мариани выразил мнение, что Жак Ширак навсегда запомнится миру как последний типичный послевоенный президент XX века.

«Он был очень-очень популярен во Франции. Всегда полный сочувствия и внимательный ко всем», - подытожил бывший министр транспорта Франции.

Напомним, утром 26 сентября во Франции умер бывший президент страны Жак Ширак. Его не стало на 87-м году жизни. Ширак возглавлял свою страну на протяжении 12 лет: с 1995 по 2007 год, и был единственным французским политиком, дважды становившимся премьер-министром (1974 и 1986 годы).