Улетая, гасите свет: боевой вертолет США протаранил ЛЭП в Германии
Причины нештатной ситуации до сих пор неизвестны, на месте происшествия работают эксперты и местная полиция.
© Фото: George Panagakis, GlobalLook Press
Экипаж ударного вертолета армии США AH64 Apache едва не оставил без света жителей района Ансбах в немецкой Баварии. Выполняя полет, летчики протаранили опору высоковольтной линии электропередач, отчего она рухнула.
Местные власти заявили о незначительном падении напряжения в 110-вольтной сети в Западной и Центральной Франконии, сообщает портал br.de.
Экипаж вертолета сумел безопасно приземлиться на соседнем лугу. Никто из пилотов не пострадал. В настоящее время место инцидента оцеплено полицией, устанавливаются причины ЧП.