В МЧС объяснили детали запрета о курении на балконе

С 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае, если произойдет пожар. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели уточнили, что со следующего месяца запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях, а также в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц.

«Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить. К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», - говорится в сообщении.

За несоблюдение правил предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП о нарушении требований пожарной безопасности: физическим лицам может грозить штраф до трех тысяч рублей, или до пяти тысяч рублей, если случился пожар.

«Курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», - уточнили в МЧС.

В ведомстве отметили, что на балконах в 60% случаев пожары возникают из-за неосторожности при курении.

Ранее правительство РФ утвердило внесение изменений в правила противопожарного режима, которые коснулись открытого огня на балконах и лоджиях квартир. Они были внесены по инициативе МЧС России, но не касаются специально отведенных мест для курения, предусмотренных законодательством.