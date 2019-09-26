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«Послал на три буквы»: СМИ рассказали подробности дебоша с участием Аверина в самолете

Наталия Майорова
22:15 26.09.2019
Очевидцы инцидента отмечают, что Аверин был пьян и кичился своей известностью.
«Послал на три буквы»: СМИ рассказали подробности дебоша с участием Аверина в самолете
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look

Стали известны подробности дебоша в самолете, который устроил заслуженный артист России Максим Аверин: артист стал участником разборок со стюардессами. Воздушное судно следовало рейсом Барнаул – Москва.

Очевидцы инцидента отмечают, что Аверин был пьян и кичился своей известностью.

«Он позволил себе послать стюардесс на три буквы. Понимаете на какие, да? Он пьяный был. Наверное, с гастролей, но надо себя вести нормально», - цитирует источник в экстренных службах сайт «Комсомольской правды».

Также известно, что еще во время полета пилота сообщили сотрудникам полиции о том, что на борту находится дебошир. Сразу после приземления Аверина забрали в полицию, он дал показания.

«В отделении уже составили все протоколы, которые нужны для возбуждения уголовного дела», - говорится в сообщении.

Теперь Аверину грозит наказание по статье «Мелкое хулиганство». Ему выпишут штраф от 500 до 1000 рублей, либо актера может ожидать административный арест на срок до 15 суток.

Максим Аверин возвращался из Барнаула с гастролей, где он 25 сентября принимал участие в спектакле «Там же, тогда же» вместе с актрисой Анной Якуниной.

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