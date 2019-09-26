В Китае женщина открыла дверь самолета, потому что было душно: видео

Пассажирка рейса авиакомпании Xiamen Airlines MF8215 решила освежиться на борту самолета необычным способом. Она не раздумывая открыла дверь аварийного выхода, потому что ей было душно.

Экипаж самолета уже приступил к рулежке на взлетно-посадочную полосу и начинать полет, как по внутренней связи сообщили, что одна из пассажирок серьезно нарушила правила безопасности на борту самолета.

Видеозапись инцидента опубликована на канале My News TV на Youtube. На кадрах видно, как женщина беззаботно сидит рядом с открытым люком. Ее желание добавить свежего воздуха стоило ее попутчикам больших неудобств – после инцидента самолет простоял в аэропорту еще в течение часа.